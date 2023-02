Jovem confessa assassinato de melhor amiga após oferta de US$ 9 milhões na dark web

Denali Brehmer, agora com 22 anos, se declarou culpada pelo assassinato em primeiro grau de sua melhor amiga, Cynthia Hoffman, em junho de 2019, no Alasca (EUA). De acordo com documentos do tribunal, Denali confessou ter recebido uma proposta de US$ 9 milhões (cerca de R$ 46,5 milhões) para cometer o crime e filmá-lo, feita por um homem desconhecido com quem mantinha contato pela dark web. As autoridades descobriram que o suposto multimilionário do Kansas, chamado Tyler, era na verdade Darin Schilmiller, então com 21 anos, de Indiana.

O assassinato chocou os EUA por causa da brutalidade do crime, já que Cynthia tinha deficiência intelectual. Denali confessou ter matado a amiga com um tiro na nuca e jogado o corpo no rio Eklutna.

Autoridades afirmam que ela recrutou Kayden McIntosh, então com 16 anos, e Caleb Leyland, então com 19, para ajudar na execução do crime sob a promessa de pagamento. Os dois também respondem pelo homicídio.

Plano inicial envolvia estupro e assassinato

O plano inicial envolvia estupro e assassinato de alguém no Alasca, mas a dupla acabou abortando a ideia após a morte de Cynthia. Darin Schilmiller foi preso em agosto de 2019 e acusado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Ele ainda aguarda julgamento, que deve acontecer em julho. Denali será sentenciada em agosto deste ano, e a pena mínima será de 30 anos de prisão.