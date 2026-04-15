China: Xi Jinping diz que laços com a Rússia são 'preciosos' no atual contexto geopolítico

O presidente da China, Xi Jinping, destacou nesta quarta-feira (15) que as relações do país com a Rússia são "preciosas". A afirmação ocorre em um cenário internacional de mudanças e caos.

A declaração foi feita durante um encontro com o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, em Pequim. Xi Jinping ressaltou a vitalidade do tratado de amizade bilateral e a necessidade de uma colaboração estratégica mais robusta. O objetivo é proteger a unidade dos países do Sul Global.

Sergey Lavrov, por sua vez, afirmou a resiliência das relações russo-chinesas. Ele enfatizou o bom momento na cooperação comercial e de investimentos, mesmo diante de um ambiente externo complexo.

Cooperação por um cenário global equilibrado

O chanceler russo expressou a disposição da Rússia em colaborar com a China. Os objetivos incluem defender a justiça e a equidade internacionais. Além disso, buscam fortalecer os laços para um maior desenvolvimento e contribuir para a paz mundial.

Aprofundamento dos laços pós-2022

Os laços entre China e Rússia se aprofundaram notavelmente nos últimos anos. Esse estreitamento ocorreu, em especial, após a invasão russa da Ucrânia, iniciada no início de 2022.