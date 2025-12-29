China anuncia exercícios militares em Taiwan em alerta contra separatistas

O Exército da China anunciou nesta segunda-feira (29) que realizará exercícios militares no entorno de Taiwan, no que chamou de "um severo aviso" contra forças separatistas da ilha.

Os militares chineses também criticaram a possibilidade de "interferência externa" na região, em meio à venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan e à disposição manifestada pela primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, de sair em defesa do território autônomo.

"É uma ação legítima e necessária para salvaguardar a soberania e a unidade nacional da China", disse o Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular, em comunicado.

O governo da China reivindica a soberania sobre Taiwan. A disputa remonta a 1949, quando líderes do Partido Nacionalista se refugiaram na ilha após o Partido Comunista tomar o poder em Pequim. Fonte: Associated Press*.

