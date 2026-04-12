Chefe do parlamento do Irã diz que país não se curvará diante de nenhuma ameaça

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que o país não se curvará a nenhuma ameaça após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar planos para bloquear o Estreito de Ormuz e ampliar a presença militar na área. As falas foram divulgadas pela estatal iraniana Isna.

"Este tipo de ameaça não tem efeito sobre a nação iraniana. Nós provamos que isso não é apenas uma retórica e o mundo viu isso com os próprios olhos. Nós mostramos a todos a que ponto de desespero chegou o inimigo da nação iraniana, nós provamos que não nos rendemos às ameaças", disse Ghalibaf.

Ele afirmou, ainda, que o único caminho para os EUA encontrarem uma saída é ganhando confiança na nação iraniana. "Nós declaramos desde o início que não confiamos nos americanos, nossa muralha de desconfiança tem 77 anos e eles nos atacaram duas vezes no meio das negociações no último ano, então são eles que devem ganhar nossa confiança", disse.

A declaração ocorre diante da escalada de tensões na região, após Trump anunciar planos para o Estreito de Ormuz. Washington também tem mobilizado aliados e enviado navios, incluindo embarcações especializadas na remoção de minas.

Mais cedo, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) respondeu às ameaças americanas sobre novos ataques ao alertar que qualquer "movimento equivocado" no Estreito de Ormuz poderá ter consequências fatais.