Chanceler iraniano alerta ONU que assassinato de Khamenei abre 'caixa de Pandora'

Estadão Conteúdo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse às Nações Unidas que o assassinato do líder supremo do país persa, aiatolá Ali Khamenei, "abre uma perigosa caixa de Pandora". Araghchi escreveu em uma carta à ONU este domingo, 1ª, que o assassinato "constitui uma violação grave e sem precedentes das normas mais fundamentais que governam as relações entre os Estados".

Mais uma vez ele pediu à ONU e ao Conselho de Segurança que tomassem medidas para garantir a responsabilização dos Estados Unidos e de Israel por seu papel no assassinato.

"Tal conduta não apenas viola os princípios estabelecidos do direito internacional; ela abre imprudentemente uma perigosa caixa de Pandora, erodindo o alicerce da igualdade soberana e a estabilidade do sistema internacional", acrescentou. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/ATAQUE/CONFLITO/Abbas Araghchi/alerta/ONU
Mundo
.
