CEO que roubou boné de criança na US Open desativa redes sociais após reviews negativas

O caso da criança que teve o boné autografado pelo tenista polonês Kamil Majchrak e roubado pelo milionário polonês Piotr Szczerek, CEO e cofundador da empresa Drogbruk, ganhou uma reviravolta surpreendente. Além do menino ganhar outro presente do atleta, o multimilionário não aguentou a pressão e desativou as redes sociais após mais de 800 reviews negativas de internautas no site da sua empresa.

O principal motivo das críticas negativas de diversos internautas à empresa do milionário foi justamente o comportamento e a justificativa que ele teve e deu perante o roubo do boné de uma criança. Piotr Szczereck, segundo a imprensa internacional, teria afirmado: "Sim, eu peguei. Fiz isso com pressa. A vida é assim: primeiro a chegar, primeiro a ser servido" e que "ameaçar uma figura pública como ele era passível de processos".

VEJA MAIS

O executivo da Drogbruk, provavelmente, não tinha ideia das críticas do público internacional que enfrentaria, já que a cena foi registrada em vídeo e permitiu que internautas ao redor do mundo o identificassem e fossem atrás de suas redes sociais e empresa. Após uma chuva de críticas e centenas de avaliações negativas no Google, o CEO desativou as redes sociais.

Felizmente, a polêmica teve um desdobramento positivo para o menino, identificado como Brock. O tenista Kamil Majchrak ficou sabendo do caso, devido à repercussão na web, localizou o garoto e o presenteou com um novo boné, com direito a um registro do momento. O tenista também contou que o CEO procurou a família da criança para se desculpar da atitude ocorrida durante o US Open.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)