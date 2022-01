Caso Gabby Petito: Namorado deixou confissão de que matou a influencer

Mais detalhes sobre as investigações do caso da morte da influencer Gabby Petito foram divulgados pelo FBI na sexta-feira (21). O namorado da jovem assumiu a responsabilidade pelo assassinato dela em uma página de seu caderno pessoal. Brian Laundrie foi encontrado morto com uma mochila e o caderno no último dia 20 de outubro. As informações são do G1 Nacional.

VEJA MAIS

Ainda segundo a agência estadunidense, a família de Gabby se reuniu com agentes, pois o caso do desaparecimento e morte da influencer de 22 anos deve ser encerrado em breve.

"Só podemos esperar que, com o encerramento do caso de hoje, cada família possa começar a se curar e seguir em frente e encontrar paz nas memórias de seus filhos", disse Steven Bertolino, advogado da família de Laundrie.

Relembre o caso

Gabrielle "Gabby" Petito foi encontrada morta em 20 de setembro de 2021 em um parque de Wyoming, nos Estados Unidos. As buscas começaram após seus pais acionarem a polícia pois ela não respondia a ligações nem mensagens de texto por vários dias.

Ela e o namorado, Brian Laundrie, estavam viajando pelo país em uma van quando aconteceu a tragédia. Petito tinha ganhado notoriedade nas redes sociais por documentar a viagem. O caso causou grande comoção nos EUA.

A perícia concluiu que a jovem foi estrangulada entre três a quatro semanas antes de seu corpo ser encontrado. Brian sumiu antes da descoberta do crime. Depois, o namorado da jovem cometeu suicídio.