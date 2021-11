Ex-noivo de Gabby Petito teve corpo parcialmente comido por crocodilos e porcos selvagens, diz site

O ex-noivo de Gabby Petito, Brian Laundrie teria tido seu corpo parcialmente comido por crocodilos e porcos selvagens após cometer suicidio. Os restos mortais de Brian foram encontrados no dia 20 de outubro, após longas buscas do FBI. Ele estava sendo procurado como principal suspeito da morte da sua ex-noiva. As informações são do Metrópoles.

Segundo o jornal Daily Star, um exame de registro dentário provou conclusivamente que o corpo encontrado era de Brian. Conforme o advogado da família, os pais do rapaz foram informados que a causa da morte foi um ferimento de bala. "Chris e Roberta Laundrie foram informados de que a causa da morte foi um ferimento à bala na cabeça e a forma de morte foi o suicídio. Eles ainda estão de luto pela perda de seu filho e têm esperança de que essas descobertas tragam um desfecho para ambas as famílias”, disse ele.

O desaparecimento de Gabby Petito foi relatado pela família dia 11 de setembro e, no dia 19, seus restos mortais foram encontrados. A jovem sumiu durante uma viagem de van com Brian Laundrie. A causa da morte seria estrangulamento. Semanas depois, pertences e o corpo do ex noivo foram encontrados.