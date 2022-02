Casal ucraniano enfrenta riscos da guerra para resgatar animais deixados para trás

Os veterinários ucranianos Leonid e Valentina Stoynov faz sucesso nas redes sociais por conta do trabalho que desenvolve em prol da causa animal e por conta do mascote dessa atuação, o macaco Tosya, que é um sucesso de visualizações no Tik Tok. E é por meio da web que eles também vem convocando a população ucraniana a não abandonar seus animais e mostrando o resgate de pets que foram deixados para trás por seus antigos donos na fuga da guerra declarada pela Rússia. As informações são do portal Últimas Notícias.

VEJA MAIS

Mesmo em meio à ameaça permanente de bombardeios e de invasão pelo exército russo, Leonid e Valentina afirmam que não vão desistir de buscar pelos animais que também estão sendo afetados pelos ataques às cidades ucranianas consideradas estratégicas. Em um dos vídeos publicados nas redes sociais, Leonid faz um apelo aos compatriotas: “Escrevam para nós que vamos ajudar. Traremos o animal para cá e faremos o que estiver ao nosso alcance”, diz Leonid em um vídeo nas redes sociais.

"Temos uma guerra em nosso país, mas continuaremos fazendo o nosso trabalho. Estamos aceitando animais que ficarem na cidade por não poderem ser levados para fora do país", afirma Valentina. Os dois fizeram um registro de resgate em Odessa, cidade que registrou 18 mortes após um ataque com míssil no primeiro dia de invasão.

Pedido de ajuda

Para garantir os custos com a realização desse trabalho, o casal de veterinários iniciou uma campanha na plataforma Patreon e conta agora apenas com a ajuda de colaboradores que apoiam a causa animal. Mas, pelo fato de que muitas pessoas estão retirando dinheiro dos bancos e do governo ucraniano ter limitado o número de saques e compras com moedas estrangeiras, Leonid e Valentina fazem uma ressalva: "transferências internacionais regulares não são aceitas".

Tosya, dos maus-tratos ao sucesso nas redes sociais

O casal ucraniano passou a fazer sucesso nas redes sociais desde que resgatou um macaco Tosya, que sofria maus-tratos em um zoológico. Sucesso no TikTok, o macaco bebê aparece sempre comendo morangos e outras guloseimas no colo de Valentina e, com isso, se tornou um viral, com mais de 53 milhões de visualizações.

O drama de Tosya foi flagrado pelo casal durante outro resgate, do leão Simba, de 9 meses, que foi retirado do mesmo zoológico onde estava o macaquinho e levado para um centro de reabilitação. "Tosya não é um animal de estimação. Ele é um garoto resgatado de um zoológico terrível. Foi tirado de sua mãe aos dois meses de idade e vendido para 'trabalhar'. Um macaquinho fofo que trouxe um bom dinheiro para o dono do zoológico", definiram os dois em uma postagem do Instagram.

Definido por Leonid e Valentina como "um animal doente e infeliz" por conta dos maus tratos sofridos no zoológico, Tosya precisará de cuidados permanentes, que foram prontamente assumidos pelos dois veterinários.