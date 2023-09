Casal é flagrado fazendo sexo em banheiro de avião durante voo

Um casal foi flagrado pelo comissário de bordo fazendo sexo no banheiro do avião durante um voo da companhia aérea EasyJet, que ia de Luton, na Inglaterra, para Ibiza, na Espanha. O momento constrangedor foi gravado por passageiros e viralizou nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver o comissário abrindo a porta do banheiro, a pedido de passageiros, e se deparando com um homem e uma mulher com as calças abaixadas até os tornozelos. Constrangido, o homem imediatamente fecha a porta.

Em comunicado, a companhia aérea EasyJet afirmou ter notificado a polícia. “Esse voo de Luton a Ibiza em 8 de setembro foi recebido pela polícia ao chegar, devido ao comportamento de dois passageiros a bordo". O casal não foi preso.

No Brasil, o cenário pode ser respondido pelo crime de prática de ato obsceno em público, sujeito à prisão e saída do voo.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)