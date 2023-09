Peru x Brasil: onde assistir ao vivo e o horário do jogo da seleção brasileira hoje (12/09)

Peru x Brasil disputam nesta terça-feira (12/09) as eliminatórias da Copa do Mundo. A partida será realizada às 23h (horário de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Peru x Brasil ao vivo?

A partida Peru x Brasil pode ser assistida ao vivo pela TV Globo e SporTV, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como Peru x Brasil chegam para o jogo?

Na primeira rodada, o Brasil venceu a Bolívia por 5 a 1 e o Peru empatou com o Paraguai por 0 a 0.

Peru x Brasil: prováveis escalações

Brasil: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz.

Peru: Pedro Gallese; Aldo Corzo, Renato Tapia, Luis Abram e Marcos López; Yotún, Jesús Castillo (Miguel Araujo), Cartagena (Sergio Peña) e Andy Polo; André Carrillo e Paolo Guerrero. Técnico: Juan Reynoso.

FICHA TÉCNICA

Peru x Brasil

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Data/Horário: 12 de setembro de 2023, 23h