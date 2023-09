Repórter se atrapalha e mostra suposta amante nua em seu quarto, veja

O jornalista equatoriano, Juan Francisco, entrou no ar, ao vivo, pela Rádio Sucre para cobrir a partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e acabou mostrando uma moça nua, apontada como a amante dele.

A situação aconteceu durante a transmissão de uma reportagem, sobre as últimas notícias do jogo entre Argentina e Equador, direto de Buenos Aires, na quinta-feira (7).

O comentário geral é que o jornalista aproveitou a viagem a trabalho para dar uma "escapulida". Tudo aconteceu porque no momento em que ele entrou no ar, ele estava sentado de costas para uma janela, mas os colegas de trabalho pediram para que ele mudasse de posição, pois estava contra a luz: “Está contra a luz, podemos fazer algo”, pediu o amigo.

Ao tentar fechar a câmera para fazer a modificação, Juan apertou o botão de virar o foco e acabou mostrando a sua acompanhante, que estava com ele no quarto do hotel. Na imagem, é possível ver a moça com uma toalha nos ombros e colocando a calcinha. Um dos locutores riu da situação e o outro tentou desconversar: “Cuidado com a imagem, alguém está por lá, parece que está no hotel. Juan Francisco, estamos prontos”.

Assim que percebeu a gafe, ele desligou a chamada. Além de passar vergonha por mostrar a companhia sem roupas, Juan ainda vai precisar se explicar em casa. Isso porque, de acordo com o site Infocielo, o jornalista é casado e a moça que apareceu nas imagens não é a esposa dele.

De acordo com a imprensa equatoriana, a mulher do vídeo foi identificada como Romina Rendon. Os usuários do Twitter se divertiram com a situação: “O outro ri”, comentou um. “O filho vendo que aquela não é a mãe”, disse outro.