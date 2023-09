Homem se veste de palhaço e descobre traição de esposa com o irmão em festa do sobrinho

Vestido de palhaço na festa de aniversário do próprio sobrinho, o australiano, identificado somente pelo prenome de Jake, descobriu que a então esposa o traía com o irmão dele. Ele contou a história em um programa de rádio dos apresentadores australianos Carrie e Tommy.

VEJA MAIS

O homem contou que o irmão dele sempre se vestia de palhaço durante as festas do filho para entreter as crianças. Um ano, no entanto, o familiar ficou doente e Jake assumiu o papel de animador de festa para não decepcionar o sobrinho e acabou usando a fantasia no lugar do irmão.

“E foi assim que descobri que minha ex-mulher estava me traindo”, relatou à rádio. Enquanto Jake estava vestido como o personagem, a agora ex-mulher se aproximou do então marido de forma insinuante, pensando se tratar do irmão dele, e acabou expondo o caso que havia entre ela e o cunhado.

De queixo caído

“Quando tirei a máscara, o queixo dela caiu”, contou. Jake disse que no mesmo instante ela perguntou, incrédula, se não era o irmão dele. Ele simplesmente respondeu: “Não, não é”.

Sem acreditar no que estava acontecendo, Jake saiu furioso da festa, mas a ex-mulher correu para encontrá-lo e confessou tudo. Diante da confissão da esposa, Jake resolveu confrontar o irmão, que confirmou a traição.

Surpreendentemente, ele descobriu que o caso não era uma novidade para boa parte da família dele, mas ninguém teve coragem de contar o que estava acontecendo pelas suas costas.