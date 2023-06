Mulher relata ganhar mais de R$ 3 mil com faxina sem roupa: 'Eu amo ficar nua e amo limpar'

Uma empresa britânica está causando sensação com uma proposta incomum: oferecer serviços de limpeza em que os faxineiros trabalham nus ou usando apenas roupas íntimas. Apesar de ser uma carreira bastante peculiar, parece ser promissora.

VEJA MAIS

Em uma entrevista ao The Sun, uma das trabalhadoras, que realiza o serviço sem roupas, relatou que ganha o equivalente a um salário mensal de emprego tradicional em apenas 10 horas.

De acordo com o site, Rhiannon, de 32 anos e residente no Reino Unido, recebe 65 euros por hora (aproximadamente R$ 340). "Eu adoro ficar nua e adoro limpar, isso foi uma conquista para todos com ótimas taxas de remuneração", disse ao tabloide.

Além da alta remuneração, Rhiannon compartilhou que seu novo emprego aumentou sua autoestima e a incentivou a se arrumar mais. "Isso me motiva a me arrumar, arrumar meu cabelo e me maquiar. Todos os meus clientes têm sido cavalheiros adoráveis e respeitosos. Eles são muito elogiosos, o que aumenta minha confiança."

Ela explicou que geralmente chega a cada agendamento vestindo "roupas casuais elegantes", mas os clientes têm a opção de solicitar trajes específicos para a limpeza.