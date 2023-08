Mulher tira a roupa, discute com policiais e tenta entrar nua em bar; veja o vídeo

Funcionários de um bar localizado na 201 Sul, em Brasília, acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite deste sábado (19) para impedir que uma mulher entrasse no local sem roupas. Imagens gravadas por frequentadores mostram o momento em que a mulher de 36 anos, com sinais de embriaguez, discute com os policiais quando tenta entrar no estabelecimento.

No vídeo, a mulher aparece nua e usa apenas um par de sapatos pretos de salto alto. Pela gravação, não é possível saber o que ela falava para os policiais ou com as outras pessoas que aparecem no vídeo.

Após o ocorrido, a mulher assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por prática de ato obsceno e foi liberada.

Em nota enviada ao portal Metrópoles, os responsáveis pelo estabelecimento se manifestaram sobre a situação. “Diante das circunstâncias e da impossibilidade de diálogo, impedimos a entrada dela e pedimos apoio à Polícia Militar, que nos atendeu prontamente”.