Casa Branca desmente que considere usar armas nucleares no Irã

A Casa Branca negou, nesta terça-feira (7), que considere usar armas nucleares contra o Irã, depois de declarações do vice-presidente americano, JD Vance, em Budapeste, que foram interpretadas neste sentido.

Vance disse, em um discurso em Budapeste, onde está em visita oficial, que as forças americanas têm armas que "até agora não decidiram usar" no Irã.

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"Literalmente, nada do que o @VP disse 'dá a entender' isso, seus palhaços absolutos", reagiu a Casa Branca no X, após comentários publicados em uma conta vinculada à ex-candidata democrata à Presidência, Kamala Harris.