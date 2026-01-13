Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Representantes da Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance em Washington

Estadão Conteúdo

Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca, nesta quarta-feira, 14, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca.

"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também quis participar desta reunião e será o anfitrião. Ela acontecerá na Casa Branca", disse o chanceler dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, à imprensa.

O ministro da Defesa Dinamarquês, Troels Lund Poulsen, por sua vez, anunciou que se reunirá com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, na segunda-feira, para discutir a segurança do Ártico.

No ano passado, JD Vance visitou a base aérea americana de Pituffik, no noroeste da Groenlândia, por algumas horas e chamou a Dinamarca de "mau aliado" por não fazer o suficiente, em sua opinião, para garantir a segurança da região.

Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre a Groenlândia, afirmando que assumirá o controle da ilha ártica "de um jeito ou de outro".

Na segunda-feira, Otan e Groenlândia anunciaram a intenção de cooperar para fortalecer a defesa do território independente dinamarquês, com o objetivo de dissuadir Donald Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/GROENLÂNDIA

CHANCELERES

RUBIO

REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Trump suspende reuniões com Irã e diz que 'ajuda está a caminho'

13.01.26 12h18

Representantes da Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance em Washington

13.01.26 11h43

entenda

Joesley tentou convencer Maduro a deixar poder e se exilar na Turquia, diz jornal dos EUA

Caso tivesse optado por deixar o poder, o ditador poderia se exilar na Turquia, livre de quaisquer acusações na Justiça dos Estados Unidos.

12.01.26 13h12

Mulheres desafiam regime do Irã queimando foto do líder supremo em protesto simbólico

12.01.26 11h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Patroa suspeita de matar brasileira em Portugal fingiu ser a vítima em mensagens

Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida desde o dia 5 de dezembro. O corpo da mulher foi encontrado em zona de mata aos arredores de Lisboa, capital portuguesa

06.01.26 8h20

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

MUNDO

Estados Unidos retiram seis vacinas do calendário infantil e preocupam especialistas em saúde

A decisão gerou reação imediata entre médicos e pesquisadores em saúde que temem retorno de doenças já erradicadas

06.01.26 8h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda