Representantes da Dinamarca e Groenlândia se reunirão com Rubio e JD Vance em Washington
Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia serão recebidos na Casa Branca, nesta quarta-feira, 14, pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca.
"O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também quis participar desta reunião e será o anfitrião. Ela acontecerá na Casa Branca", disse o chanceler dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, à imprensa.
O ministro da Defesa Dinamarquês, Troels Lund Poulsen, por sua vez, anunciou que se reunirá com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, na segunda-feira, para discutir a segurança do Ártico.
No ano passado, JD Vance visitou a base aérea americana de Pituffik, no noroeste da Groenlândia, por algumas horas e chamou a Dinamarca de "mau aliado" por não fazer o suficiente, em sua opinião, para garantir a segurança da região.
Nos últimos dias, o presidente americano, Donald Trump, aumentou a pressão sobre a Groenlândia, afirmando que assumirá o controle da ilha ártica "de um jeito ou de outro".
Na segunda-feira, Otan e Groenlândia anunciaram a intenção de cooperar para fortalecer a defesa do território independente dinamarquês, com o objetivo de dissuadir Donald Trump.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA