Cão segura cabelo da dona para ajudá-la a vomitar após festa e viraliza na internet; vídeo

Um cão da raça border collie, chamado Fred, viralizou na internet, ao aprender a ajudar a tutora a vencer o mal-estar pós-bebedeira. Isso porque, o cachorro apareceu em um vídeo segurando o cabelo da dona, a influenciadora Nicole Bylinská, enquanto usa o vaso sanitário para vomitar - ou menos finge que usa.

Em um vídeo publicado no TikTok, Nicole mostrando a super habilidade do amigo do quadro pata conseguiu mais de 43 milhões de visualizações. Ela fica sob o sanitário e começa a encenar que está passando mal. Automaticamente, Fred “abocanha” o cabelo da tutora e começa a segurá-lo na tentativa de deixar a dona livre para aliviar o enjoo.

Assista ao vídeo: