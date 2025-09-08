Capa Jornal Amazônia
Cão salva família de jornalista ao mastigar pavio de dinamite jogada no quintal

Cãozinho chamado Machis agiu com rapidez ao ver explosivo no quintal e conseguiu apagar o pavio antes da detonação; ato heroico chamou a atenção dos tutores

Riulen Ropan
fonte

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver uma pessoa vestida de preto acendendo o pavio e atirando a bomba por cima do muro. (Foto: Reprodução)

Uma cena inusitada vem chamando a atenção na internet: um cachorrinho chamado Machis impressionou a família do jornalista Carlos Alberto Mesías Zárate, no Peru, após uma dinamite ser jogada no quintal de sua casa. O pet, com seu instinto protetor, correu imediatamente ao ver a cena e conseguiu apagar o explosivo antes que ele explodisse.

Nas imagens gravadas por uma câmera de segurança, é possível ver uma pessoa vestida de preto acendendo o pavio e atirando a bomba por cima do muro da frente da casa do jornalista, fugindo em seguida. Ao perceber a ação, Machis, um robusto cocker spaniel mestiço de apenas 11 quilos, desceu rapidamente as escadas ao notar o objeto faiscante.

Ao se aproximar do artefato, o pet inicialmente cutucou o pavio, até que, em determinado momento, conseguiu mordê-lo e apagá-lo antes que explodisse. Mais tarde, as autoridades constataram se tratar de “um tipo de dinamite usada em minas terrestres”, segundo informou a NBC News. Caso tivesse explodido, poderia ter causado um grande desastre.

“Ela mastigou, mastigou e salvou nossas vidas”, disse Zárate ao canal. Infelizmente, Machis não saiu ilesa do ato heroico. As faíscas do explosivo danificaram suas cordas vocais. “Agora, você não consegue mais ouvi-la latir”, lamentou Zárate.

Apesar disso, o cachorrinho se tornou uma espécie de celebridade local por seu ato de bravura, que salvou a família de seus tutores. O caso aconteceu em agosto. 

A atitude do animalzinho chamou mais a atenção de Zárate do que a própria ameaça. O jornalista minimizou o episódio e disse encarar a possível explosão fatal como parte de “seu trabalho”.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Palavras-chave

Cachorro salva família

cachorro

dinamite

Viralizou

peru
Mundo
.
"Super Cão"

