Mulher tenta salvar cachorro e sobrevive a queda de 18 metros em uma montanha

A aventureira Margaux Cohen, de 36 anos, passou por um momento de sufoco após tentar salvar o seu cachorro, Zion, que havia escorregado da borda íngreme do Pico Tricouni, que fica localizado na Colúmbia Britânica, no Canadá. O episódio ocorreu no dia 24 de agosto e, quase duas semanas depois do ocorrido, a mulher relatou com detalhes como decidiu salvá-lo e o que ela sentiu no momento em que caiu da montanha.

“Tive o instinto de simplesmente agarrar o arnês dele. Mas não percebi que, fazendo isso, e por causa do peso dele, eu simplesmente cairia. Não foi uma queda em linha reta; eu caí umas quatro vezes, bati o rosto nas pedras e caí de novo, de novo e de novo”, contou Margaux Cohen em entrevista ao jornal americano New York Post.

Segundo Margaux, antes de cair do pico de 18 metros, a aventureira estava caminhando com Zion e mais dois amigos que estavam conhecendo a montanha junto com ela. Foi então que todos se depararam com um muro que estava bloqueando a passagem à sua frente e o grupo tentou escalar a barreira para poder voltar para o início.

Logo depois, o seu cachorro se desequilibrou e começou a deslizar entre as pedras íngremes do ponto turístico. Apesar do susto, a mulher e o cachorro sobreviveram e não tiveram ferimentos graves, porque o grupo de amigos os ajudaram no resgate enquanto esperavam pelos primeiros atendimentos da equipe de socorro do local.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)