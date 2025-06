'Tentei mover uma montanha na Indonésia por você', diz irmã de Juliana Marins em carta

A irmã de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu após cair de um penhasco durante uma trilha no monte Rinjani, na Indonésia, publicou uma carta aberta de despedida no Instagram. No texto, Mariana Marins relembra a personalidade da irmã, a união entre as duas e a dor da perda.

"Você sempre foi a maior parceira do mundo, mesmo sendo avoadinha de tudo, sempre acreditando que todas as coisas iam dar certo", escreveu Mariana. "A gente sempre dizia que moveria montanhas uma pela outra, e daqui do Brasil tentei mover uma lá na Indonésia por você. Desculpa não ter sido suficiente, irmã."

Natural de Niterói (RJ), Juliana tinha 26 anos e viajava por diversos países. Em seu perfil no Instagram, registrava viagens por Espanha, Holanda, Vietnã, Alemanha, Uruguai e Egito, onde fez intercâmbio.

Publicitária de formação, Juliana trabalhou em empresas do Grupo Globo, como Multishow e Canal Off, além da agência de marketing Mynd e do evento Rio2C. Ela estava "mochilando" há pelo menos quatro meses quando sofreu a queda no monte Rinjani. O resgate durou quatro dias; quando finalmente chegaram até ela, Juliana já estava morta.

"Você seria uma excelente tia. Seus sobrinhos vão saber tudo sobre você. Não se preocupe com isso. Mas eles não terão o privilégio de conviver com você. E isso tem acabado comigo. Como vou ser velha sem você? Como terei 60 anos sem você do meu lado?", escreveu Mariana.

Leia trechos da carta publicada por Mariana Marins:

“Aos 4 anos, falei pros meus pais que queria 10 irmãs. Aos 5, quando você nasceu, não quis mais nenhuma. Você já valia por 10!

Ensinei você a andar de bicicleta, a tocar violão, a gostar de 30 Seconds to Mars só pra irmos juntas ao show.

Você sempre foi doidinha de tudo, com o humor típico Marins. A gente sempre dizia que moveria montanhas uma pela outra. E daqui do Brasil, tentei mover uma na Indonésia por você.

Ainda bem que consegui casar antes de você sair pra realizar seu sonho. E que você amava o amor da minha vida.

Meus filhos não terão a tia Ju por perto. Isso tem me destruído. Você seria uma excelente tia.

Como vou envelhecer sem você? Quem vai usar um gorro de Natal comigo? Não sei como serão os natais sem você, irmã.

Vai ser muito difícil seguir sem você.”

Família acompanhou buscas

O pai das irmãs, Manoel Marins, também compartilhou homenagens à filha nas redes sociais. A família chegou a embarcar para a Indonésia para acompanhar o resgate, que durou quatro dias. Juliana caiu do penhasco na última sexta-feira, 20, e teve a morte confirmada na terça, 24.

Autópsia

O corpo foi içado nesta quarta-feira, 25, e deve passar por autópsia nesta quinta, 26. Autoridades da Indonésia informaram que os restos mortais serão transferidos para uma ilha vizinha a Bali para a realização dos exames que indicarão a causa e o horário da morte. O translado ao Brasil ocorrerá após a liberação oficial.