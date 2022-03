Cão é abandonado por donos acreditarem que o animal é 'gay'

Um cachorro foi abandonado por seus tutores com a justificativa de que ele poderia ser "gay". Segundo a ONG que acolheu o animal, os antigos tutores o viram cruzando com outro cão macho e teriam ficado com medo de que ele pudesse ser homossexual. O caso aconteceu na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

VEJA MAIS

Segundo uma publicação do New York Post, o abrigo que acolheu o cãozinho Fezco afirmou que os tutores teriam ficado horrorizados quando o viram montando em outro cão macho. Por conta da situação, a família optou deixar o animal em um abrigo.

O cachorro, que é preto e marron, deve ter entre 4 e 5 anos, é bastante amigável com outros animais e pessoas. De acordo com a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade a Animais (ASPCA) o comportamento que o animal apresentou é normal durante brincadeiras entre animais de estimação.

Ato não indica sexualidade

Ainda segundo o orgão, tal ação não é necessariamente um indicativo de sexualidade. Os cachorros montam em outros animais “para exibir status ou controle social”, afirma a ASPCA.

Fezco estava disponivel para adoção e na última terça-feira (22) foi adotado. A informação foi anunciada através do Facebook.

"Nós gostaríamos de fazer um agradecimento especial ao Greater Charlotte SPCA por ter levado o Fezco para seu resgate! Felizmente, eles tinham um adotante anterior, e Fezco foi adotado!!! Obriado GCSPCA por tonar isso possível!”, agradeceu a publicação.

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)