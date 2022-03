Pastor alemão surpreende internautas ao salvar criança de acidente; vídeo

Um cão do tipo pastor alemão salvou uma criança de se machucar em uma fonte e usou uma peneira de piscina para resgatar um brinquedo da pequena. A cena foi gravada por uma câmera de segurança e viralizou nas redes sociais durante esta semana. Confira o vídeo:

As imagens, gravadas em uma residência com decorações chinesas, iniciam com duas crianças brincando com uma bola perto de um pastor alemão. Após alguns arremessos, o brinquedo cai em uma grande fonte. Enquanto uma das crianças entra na casa, possivelmente para pedir a ajuda de um adulto, a outra se arrisca e tenta pegar a bola, que está fora de seu alcance.

O cão, que até então estava deitado, se levanta e puxa o menino para longe da fonte, evitando assim um possível acidente. Em seguida, pega uma rede de limpeza para piscinas e a utiliza para resgatar o brinquedo, que é prontamente devolvido à criança.