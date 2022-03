Cachorro rasga colchonete e tutora descobre fraldas e absorventes usados dentro

A estudante de enfermagem Hamana Akutsu, de 24 anos, descobriu que o colchonete que comprou para seu cachorro era estofado com absorventes, fraldas e embalagens usadas. Após o animal rasgar a cama para pet, comprada em um supermercado de Sete Barras (SP), o produto ficou exposto e a mulher se surpreendeu com a surpresa desagradável. As informações são do G1 Santos e região.

VEJA MAIS

“Compramos achando que era feito de espuma como os anteriores que sempre tivemos”, relata a estudante sobre o colchonete comprado há quatro meses.

O cachorro Rock acabou rasgando o acolchoado na sexta-feira (11) e puxou seu enchimento para fora. “Primeiro pensamos que fossem sacolas plásticas, mas quando chegamos mais perto para recolher, vimos que se tratava de uma mistura de embalagens de absorventes, absorventes e protetores diários usados”, disse Hamana.

A estudante explica que o colchonete não possui marca alguma, somente a estampa. Hamana acredita que quando Rock rasgou o acolchoado o nome da marca se perdeu.

“Nós não formalizamos a denúncia porque até mesmo a dona do mercado pode não saber que o produto foi feito assim”, conta. A estudante afirma que não tem mais a nota fiscal do produto, por ter sido comprado há muito tempo.

“A minha indignação é o fato de um produto pet estar sendo vendido sendo que foi feito de material de produto íntimo e, acima de tudo, sujo. Se o meu cachorro não rasgasse nunca saberíamos do que o tal colchonete é feito”, completou.

O cachorro teve vômitos durante a noite de quinta-feira (10), no mesmo dia em que começou a rasgar o colchonete pelas laterais. No dia seguinte, o estofado foi exposto.

“Foi um misto de raiva e revolta diante da situação, pois prezamos pela saúde e bem-estar animal e produtos destinados para pets são vendidos feitos com lixos expondo o animal e seus donos ao risco de contaminação”, finalizou a tutora do animal.