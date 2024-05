Candidato de oposição a Maduro promete liberdade política na Venezuela

O principal rival de Nicolás Maduro, nas eleições de julho, Edmundo Gonzalez, de 74 anos, prometeu liberdade política no país. Caso eleito, o candidato afirmou em um evento que ocorreu neste sábado (18), garantir que todos os partidos políticos sejam livres. Gonzalez também fez um apelo aos militares para que sigam a constituição venezuelana e defendam as instituições do país.

“Aos que ainda acreditam no governo, garanto uma transição pacífica em que todas as forças políticas poderão exercer os seus direitos no âmbito da Constituição. Às forças armadas nacionais, vocês desempenham um papel fundamental na segurança de todos de nós”, afirma Gonzalez.

O candidato foi nomeado em abril para a disputa de julho, após a Suprema Corte do país manter a proibição de Maria Corina Machado, vencedora das primárias. Gonzalez é ex-embaixador na Argélia e na Argentina. Os dois falaram da caçamba de um caminhão para cerca de 3 mil pessoas em La Victoria, cidade natal de Gonzalez, no centro do estado de Aragua.

“À comunidade internacional, pedimos que nos acompanhem de perto neste processo, porque será decisivo para reduzir a migração e fazer da Venezuela um parceiro confiável”, disse o candidato em seu discurso.