Prisão de opositora de Maduro na Venezuela é criticada por ONGs e políticos

A prisão de Rocío San Miguel, de 57 anos, que teria sido detida na sexta-feira (9) no Aeroporto Simón Bolívar, em Maiquetía, causou reação de organizações não governamentais (ONGs), políticos e partidos venezuelanos. Ativista, advogada, presidente da ONG Control Ciudadano, e especialista em questões militares venezuelana, Rocío faz oposição ao governo de Nicolás Maduro.

VEJA MAIS

“A desaparição forçada se transformou em uma prática recorrente no extenso repertório repressivo das autoridades venezuelanas, executada com o objetivo de silenciar a crítica e cerrar o espaço cívico”, disse a ONG de defesa dos direitos humanos Provea, em uma publicação em uma rede social, na tarde deste domingo (11). Segundo a entidade, não havia informações sobre o paradeiro ou as condições de saúde em que se encontra a atividades.

Nas redes sociais, internautas estão compartilhando a hashtag “#DondeEstáRocío” (onde está Rocío) para chamar atenção ao caso. Em seu perfil no X, a ONG Anistia Internacional divulgou uma mensagem pedindo a liberdade “imediata e incondicional” da ativista.

Outra adversária política de Maduro, Maria Corina Machado, que teve a candidatura vetada das eleições, compartilhou uma publicação do Comitê de Direitos Humanos do Vente Venezuela, seu partido político, e disse que alertou o mundo que os “ataques repressivos do regime de Maduro” continuam. “Pedimos solidariedade nacional e internacional a ela e a todos os presos e perseguidos políticos na Venezuela”, escreveu.

Poucas semanas antes da prisão de Rocío San Miguel, o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, anunciou a detenção de 32 pessoas por estarem supostamente envolvidas em cinco planos para assassinar o presidente Maduro. San Miguel recebia medidas de proteção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) por causa de “constantes” ataques recebidos, segundo a Provea.