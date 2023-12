Venezuela exige retirada imediata de navio britânico da costa da Guiana; Maduro mobiliza militares

O governo da Venezuela emitiu um comunicado exigindo "ações imediatas" para a retirada de um navio de guerra britânico da costa da Guiana. A situação ocorre em um momento de frágil trégua na disputa centenária entre os dois países pelo território rico em petróleo, Essequibo.

O navio em questão, o HMS Trent, já presente no Caribe, estava a caminho da ex-colônia britânica para participar de exercícios militares, conforme anunciado pelo Reino Unido no último domingo. A Guiana ainda não confirmou a chegada da embarcação.

VEJA MAIS

Soldados, segundo Masuro, são "resposta a provocações"

Mais de 5 mil soldados da Venezuela participam, a partir desta quinta-feira, de exercícios militares ordenados pelo presidente Nicolás Maduro como "resposta à provocação e ameaça do Reino Unido", que enviou um navio de guerra para a Guiana em meio a uma centenária disputa territorial.

"Ordenei a ativação de uma ação conjunta de toda a Força Armada Nacional Bolivariana no Caribe Oriental da Venezuela, na fachada atlântica, uma ação conjunta de natureza defensiva e em resposta à provocação e à ameaça do Reino Unido contra a paz e a soberania do nosso país", disse Maduro, em rede de rádio e televisão, na qual mostrou imagens de navios e aviões de guerra patrulhando a área.

Em seu comunicado oficial, o governo venezuelano rejeitou categoricamente a presença do HMS Trent na costa da Guiana, considerando-a um ato de provocação hostil. A Venezuela instou as autoridades guianenses a tomarem ações imediatas para a retirada do navio e a se absterem de envolver potências militares na controvérsia territorial.

Tensões aumentaram após referendo

As tensões entre os dois países se intensificaram após um referendo sobre a soberania de Essequibo, realizado em 3 de dezembro na Venezuela. Isso gerou receios de um conflito armado entre os vizinhos. Uma reunião entre os presidentes Nicolás Maduro e Irfaan Ali em São Vicente e Granadinas resultou em uma declaração conjunta, alegadamente violada pela chegada do "Trent".

A Venezuela reivindica Essequibo, uma região de 160.000 km2 rica em recursos naturais, como parte de seu território, baseando-se no Acordo de Genebra assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido. Esse acordo estabeleceu as bases para uma solução negociada e anulou um laudo de 1899, o qual Georgetown busca ratificar na Corte Internacional de Justiça (CIJ).

O "HMS Trent" foi designado para o Caribe para combater o tráfico de drogas em dezembro, apesar de sua operação habitual no Mar Mediterrâneo. O navio não pretende atracar em Georgetown, mas realizar exercícios em mar aberto. O Ministério britânico da Defesa não confirmou oficialmente a chegada, apenas indicando que o navio cumprirá "uma série de compromissos na região".