Venezuela prende 32 acusados de 'traição à pátria' por supostas conspirações contra Maduro

O Ministério Público da Venezuela anunciou nesta segunda-feira (22) a prisão de 32 pessoas, incluindo civis e militares, sob a acusação de "traição à pátria" e envolvimento em cinco supostas conspirações para assassinar o presidente Nicolás Maduro, com alegado apoio dos Estados Unidos.

O procurador-geral, Tarek William Saab, declarou à imprensa "todos os detidos estão condenados, confessaram e revelaram informações sobre os planos contra a maioria do povo venezuelano e a sociedade democrática". Ele enfatizou que não haverá "contemplações legais" e jurídicas para os envolvidos.

Mandados de prisão foram emitidos para outras 11 pessoas

As supostas conspirações foram detalhadas por Saab, sendo reveladas ao longo de 2023 e no início de 2024. Mandados de prisão foram emitidos para outras 11 pessoas, incluindo ativistas de direitos humanos, jornalistas e soldados exilados. O ministro da Defesa, general Vladimir Padrino, também foi apontado como alvo do plano.

Padrino destacou que as operações contra as conspirações foram mantidas em sigilo devido às "conversas" entre Maduro e os Estados Unidos. Ele atribuiu a responsabilidade pelos planos à "extrema direita venezuelana", termo frequentemente utilizado pelo governo para se referir à oposição, com alegado "apoio" da CIA e da Agência Americana Antidrogas (DEA).

O presidente Maduro, potencial candidato à reeleição em 2024, costuma denunciar regularmente planos de conspiração para derrubá-lo, atribuindo a responsabilidade aos EUA, à oposição e a narcotraficantes colombianos. Estas conspirações foram comunicadas por Maduro ao Parlamento em 15 de janeiro, durante a apresentação de seu relatório.