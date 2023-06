Calor de 30º C faz guardas ingleses desmaiarem diante de príncipe William

Neste sábado (10), durante um desfile da Guarda Real do Reino Unido, o calor intenso do verão europeu fez com que pelo menos três integrantes da guarda desmaiassem enquanto tocavam diante do herdeiro do trono, príncipe William.

As imagens correram o mundo e surpreenderam muitas pessoas. Conhecido como Colonel’s Review, o desfile ocorreu com uma temperatura na casa dos 30°C. Os mais de 1.400 oficiais que participaram do evento estavam vestidos com túnicas de lã e chapéus de pele de urso, característica deste tipo de soldado. A roupa aumentou a sensação térmica; veja:

[Instagram=CtWgqazgkai]

"[Foi] como estar em uma sauna com um haltere de 200 kg na mão esquerda”, disse James Calford, um dos soldados, segundo o "The Telegraph". "[A cerimônia] é muito mais difícil do que parece na TV.”

A ocasião foi um ensaio para o Trooping the Colour, que acontecerá no próximo sábado (17) com a presença do rei Charles III. O desfile militar é realizado todo mês de junho e marca um dos aniversários oficiais do monarca – tradicionalmente, o rei comemora o aniversário duas vezes ao ano.

"Um grande obrigado a todos os soldados que participaram do Colonel’s Review esta manhã no calor. Condições difíceis, mas todos vocês fizeram um trabalho muito bom. Obrigado. W", postou o príncipe William em uma rede social.