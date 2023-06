Ex-premiê Boris Johnson renuncia ao cargo de deputado no Reino Unido

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou sua renúncia como deputado nesta sexta-feira (9). A decisão foi tomada após a divulgação dos resultados de uma investigação que apura declarações enganosas feitas por ele sobre as festas realizadas em seu gabinete durante o período de lockdown causado pela pandemia da Covid-19.

Em um comunicado, Johnson acusou seus adversários de tentarem expulsá-lo. Ele expressou tristeza ao deixar o parlamento, afirmando que está sendo forçado a sair por um pequeno grupo de pessoas, sem evidências que corroborem suas acusações e sem o apoio dos membros do Partido Conservador ou do eleitorado em geral.

Vale ressaltar que Johnson renunciou ao cargo de primeiro-ministro em 2022 devido a uma série de escândalos, mas permaneceu como legislador no parlamento britânico.

Lockdown e festas

Durante o período de lockdown em 2020 e 2021, quando vigoravam restrições rígidas no Reino Unido devido à covid-19, ocorreram reuniões no jardim da residência oficial do governo em Downing Street, com convites enviados a mais de 100 funcionários do gabinete de Johnson. Na época, as visitas eram proibidas e apenas encontros ao ar livre entre duas pessoas com distanciamento de dois metros eram permitidos. As imagens das festas foram divulgadas pela imprensa e causaram indignação na população britânica, sendo esse caso conhecido como Partygate.

A polícia investigou 12 encontros, e tanto Boris quanto sua esposa, Carrie, foram multados. Esse episódio foi um dos motivos que levaram à renúncia de Boris Johnson como primeiro-ministro britânico em julho de 2022.