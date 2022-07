'Estou triste por abrir mão do melhor emprego do mundo', afirma Boris Johnson

Em cinco municípios

Serão abertas, hoje, as inscrições para 300 vagas do curso de Língua Inglesa da Universidade Federal do Pará.

Óbitos de gestantes

Um estudo científico revela que o Brasil tem 35% mais mortes maternas que as divulgadas oficialmente.

"Estou triste por abrir mão do melhor emprego do mundo.”

Foi o que disse, ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante pronunciamento ao renunciar à liderança do Partido Conservador. Com isso, ele deixará o cargo de primeiro-ministro. Ele ficará como interino até que um novo premiê seja escolhido.

LULA

Visita



Foi batido o martelo. A coordenação de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que ele estará em Belém no próximo dia 29. Detalhes da agenda ainda serão fechados, mas a ideia é que Lula, pré-candidato que lidera as pesquisas de intenção de votos para a corrida presidencial, se reúna em Belém com o governador Helder Barbalho (MDB), com lideranças do PT e também com pré-candidatos das legendas que vão compor a aliança para a disputa eleitoral de outubro.

SOL

Divisão



O PSol - partido do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues - segue dividido quando o assunto é uma possível candidatura própria ao Governo do Pará. O grupo mais ligado a Rodrigues estaria resistindo à candidatura própria, o que indicaria um apoio, mesmo que informal, à reeleição do governador Helder Barbalho (MDB) desde o primeiro turno. Porém, outras tendências internas da legenda defendem nomes próprios para a disputa, entre eles os do vereador Fernando Carneiro e da professora Silvia Letícia. Ontem, circularam boatos de que a legenda havia firmado consenso em torno do ex-senador José Nery para a disputa ao Palácio dos Despachos. Mas as fontes do PSol negam. À coluna, garantem que Nery disputará uma vaga para a Câmara Federal.

BELÉM

Viagens



Levantamento feito pela MaxMilhas, uma plataforma de venda de viagens on-line, aponta Belém como a nona cidade com maior número de passagens aéreas compradas para julho, o mês das férias escolares. A campeã da lista foi São Paulo e, em segundo lugar, ficou o Rio de Janeiro. Apesar da alta nas tarifas, o que tem gerado reclamações dos consumidores, o número de pessoas que vão viajar de avião nestas férias cresceu 53% em comparação ao mesmo período de 2021.



Surpresa



A maioria das viagens é feita em família por grupos com mais de três pessoas. A presença de Belém entre os dez destinos mais procurados chamou a atenção. Fora das rotas tradicionais de praia ou destinos de inverno, a capital do Pará tem atraído os turistas que procuram experiências gastronômicas e parques ambientais urbanos.

CONSUMO

Alta



O consumo das classes C e D no Pará cresceu 1,4% em maio em comparação a abril deste ano. A média nacional de crescimento no período foi de 2%. Os setores com as maiores altas no Pará foram rede on-line (25%), transporte (23%), lojas de roupas e restaurantes (5% cada). Houve aumento dos gastos também em supermercados. Por outro lado, caíram os gastos com passagens aéreas, hotéis, motéis e entretenimento. Os dados são da Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, uma fintech do Grupo Santander.

TRIGO

Queda



O Sindicato das Indústrias do Trigo dos Estados do Pará, Maranhão, Amazonas e Amapá está na expectativa da regulamentação dos dois convênios assinados pelo governo paraense com o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) prevendo que a base de cálculo da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a importação de trigo e de máquinas e equipamentos industriais seja reduzida de 19,7% para 7%. Publicados na última terça-feira, 5, os dois convênios dependem de uma legislação estadual para serem aplicados na prática.

COMIDA

Carestia



Em abril deste ano, a refeição fora do lar, paga com benefício-refeição, estava 23% mais cara em Belém em relação ao mesmo mês de 2019. O gasto médio no quarto mês deste ano ficou em R$ 41,04, acima da média nacional que foi R$ 40,64. Os dados são da pesquisa “Preço médio da refeição fora do lar” da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT). O estudo foi realizado em 51 cidades brasileiras mais o Distrito Federal. O levantamento é feito nos estabelecimentos que aceitam vale-refeição como forma de pagamento e é realizado a cada dois anos. Para calcular a média, são pesquisados preços de uma refeição considerada ideal que incluiu um prato, bebida, sobremesa e café.

Em Poucas Linhas

► Onze organizações sociais receberão 500 cestas de alimentos com produtos da agricultura familiar neste domingo, 10, na Praça do Lápis, em Ananindeua. As cestas serão entregues a famílias em situação de insegurança alimentar. A ação faz parte do projeto “Banquetaço”, executado pela Organização Não Governamental (ONG) Fase com apoio do coletivo “Elzas de Ananindeua”. O coletivo promoveu curso de formação sobre agricultura urbana para os beneficiários que irão receber as cestas. A composição dos produtos é fruto de parceria realizada com a cooperativa COPG Hortifrutigranjeiro da Gleba Guajará.



► O Brasil deve registrar mais de 36 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço de janeiro a dezembro deste ano. Esse tipo de câncer engloba tumores das cavidades oral e nasal, faringe e laringe e é o sexto tipo de neoplasia mais incidente no mundo. Pacientes diagnosticados na fase inicial têm, em média, 80% de chances de cura. À coluna, a oncologista Paula Sampaio ressalta que cerca de 76% dos casos só são diagnosticados em estágios avançados e, por isso, a importância de campanhas como a do “Julho Verde” que conscientiza sobre a doença.

► O presidente do Sindicato dos Auditores e Fiscais da Fazenda, Charles Alcantara, usou as redes sociais para alertar que criminosos estão disparando mensagens para sua rede de contatos informando sobre uma possível mudança de seu número de celular. A mudança não ocorreu.

► O “Quilombo da República”, em Belém, foi alvo de vandalismo na última quarta-feira. O espaço fica na Praça da República e reúne ações do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará e do coletivo “Pretas Paridas da Amazônia”.