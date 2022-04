Cachorro cai no canal e é resgatado por trabalhadores; vídeo

Uma força tarefa de trabalhadores da construção civil conseguiram resgatar um animal, que caiu dentro de um canal. O caso aconteceu no Equador, no último dia 12 de abril. A mobilização para o resgate ganhou as rede sociais.

Segundo o site Milenio, um dos trabalhadores percebeu a queda e passou a informação pelo rádio. Pelo vídeo, um homem – com ajuda de uma escavadeira – entra no canal para resgatar o cachorro. A água estava em alta velocidade.

Assista ao vídeo:

Após resgate, os homens organizaram uma quantia em dinheiro para levar o cachorro ao veterinário. O animal precisou ser tratado de um infecção, pela queda, mas passa bem e está medicado.

