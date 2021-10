Cachorrinha encontra gato perdido na chuva e leva para casa; assista

Uma cena para lá de fofa vem viralizando na internet ao mostrar uma cachorrinha salvando um gato perdido na chuva. O registro foi filmado pela tutora de Hazel, nome dado a cadela, e mostra o momento exato em que o animal 'resgata' o felino e insiste para que ele a acompanhe até a casa. As informações são do Cães Online.

Após se instigar pela demora de Hazel, que havia saído para fazer xixi na rua, Monica Burks, moradora do Texas, foi até a porta procurar pelo animal, até presenciar a cena em questão, confira:

A yorkshire a todo momento tentava levar o gato para casa e até o auxiliou a subir em um degrau. Surpreendida com a situação, a tutora decidiu ficar com o 'gatinho perdido', que agora se chama Sheba. "Eles me dão muitas alegrias e risadas. Eu costumo achar que talvez tenham sido eles que me resgataram", relatou.