Cadela procura clínica veterinária para ajudar no parto e 'pai' da ninhada espera do lado de fora

Uma história comovente aconteceu em Cariacica, região metropolitana de Vitória. Uma cachorra de rua, batizada posteriormente de "Amiga", procurou uma clínica veterinária para receber ajuda médica durante o seu parto, enquanto outro cachorro, provavelmente o 'pai' da ninhada, aguardou pacientemente todo o procedimento do lado de fora. As informações são do Metrópoles.

Segundo os relatos, o veterinário João Áureo Rodrigues da Silva constatou imediatamente a urgência médica assim que a cachorra apareceu na recepção. Ela, rapidamente, foi levada para sala de exames e deu à luz a sete filhos, porém, um que estava em uma posição inadequada para o nascimento, acabou não resistindo.

Não se sabe exatamente o que levou os animais a procurarem a clínica, mas ainda conforme as declarações, o parceiro da cadela ficou de plantão na porta, até que funcionários permitissem a sua entrada na sala. Ele analisou tudo com atenção e ficou aguardando do lado da família. A clínica encaminhou os animais para um abrigo.