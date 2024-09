Brasileiro vende casa com 'desconto' para fundador da Amazon e processa corretor; entenda

O empresário brasileiro Leo Kryss, de 79 anos, está processando seu corretor imobiliário após alegar ter perdido US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 34 milhões) em uma venda de mansão para o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

Kryss vendeu sua propriedade no "bunker dos bilionários", na Miem Indian Creek, Miami, por US$ 79 milhões (cerca de R$ 446,5 milhões) em 2023. No entanto, ele afirma que seu corretor, Jay Parker, da empresa Douglas Elliman, negou que o comprador era Bezos e o incentivou a aceitar uma oferta com um desconto de US$ 6 milhões.

Segundo Kryss, Parker garantiu pessoalmente que o comprador não era Bezos e que ele não pagaria mais do que os US$ 79 milhões. Após o negócio ser concretizado, Parker chegou a enviar um email a Kryss dizendo que também não sabia que a oferta era de Bezos, acreditando se tratar da família de Benny Klepach, prefeito de Indian Creek Village.

Em seu processo, Kryss alega que a Douglas Elliman e Parker falharam "no uso de habilidade, cuidado e diligência" na transação. O empresário havia comprado a mansão em 2014 por US$ 28 milhões (cerca de R$ 64,3 milhões na época).

A Douglas Elliman recebeu uma comissão de US$ 3,2 milhões (aproximadamente R$ 18,1 milhões) pela venda. Em sua defesa, Parker afirma que Klepach teria fingido ser o comprador no lugar de Bezos.

A residência tem sete quartos, cinema, biblioteca e mais. Segundo a revista Business Insider, a casa comprada por Jeff Bezos foi construída em 2000, mede 2,8 acres e tem 60 metros de praia. A listagem descreve a casa como possuindo "glamour europeu intemporal". Além disso, o bunker dos bilionários tem governo e força de segurança própria. No último censo (2020), a população local era de 84 pessoas. Possuem residências na ilha figuras como Gisele Bündchen, Julio Iglesias, Ivanka Trump e Adriana Lima.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)