Brasileiro sequestrado em Gaza tem morte confirmada pelo Exército israelense; saiba quem é

Na manhã desta sexta-feria (24), o Exército israelense anunciou que recuperou o corpo de três reféns que estavam na Faixa de Gaza desde os atentados do Hamas, que aconteceram no dia 7 de outubro de 2023. Um dos corpos foi identificado como o brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, de 59 anos, que havia sido sequestrado pela facção no dia do atentado.

O brasileiro era natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, tinha dupla nacionalidade e vivia em Israel a mais de 40 anos. Segundo o Exército, a recuperação dos corpos só foi possível graças a uma operação conjunta entre os militares e o serviço de inteligência de Tel Aviv.

Além do corpo do brasileiro, também foram encontrados os cadáveres do mexicano Órion Hernández Radoux, de 30 anos, e do israelense Hanan Yabloka, de 42 anos. Os três foram identificados pela equipe médica do Instituto Florence Nacional de Israel e pela polícia local. Após a confirmação da identificação dos corpos, as famílias das vítimas foram informadas.

O presidente Lula se pronunciou através de suas redes sociais e lamentou a morte do brasileiro. Além de ressaltar que o Brasil continuará se esforçando para que todos os prisioneiros sejam libertos e que a paz vença em Israel.

Como aconteceu

Segundo informações, Nisenbaum morava em Sderot, cidade próxima de Gaza e teria sido sequestrado quando se dirigia até uma base do Exército perto do Kibutz Re'im, para buscar uma das netas que estava com o genro dele, um militar. O pai da menina conseguiu esconder ela com um casaco, enquanto a distraía com um brinquedo durante os ataques no local. Por sorte, a criança sobreviveu.

O brasileiro era avô de seis crianças. O mais novo foi batizado pelos pais com o nome Oz, que significa coragem, em hebraico.

