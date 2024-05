Lula lamenta morte de brasileiro pelo Hamas e fala em paz na região

A confirmação da morte do brasileiro-israelense Michel Nisenbaum foi lamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por meio das redes sociais. Os militares de Israel confirmaram ter resgatado o corpo dele e de outros dois reféns do grupo palestino Hamas, na Faixa de Gaza.

Em sua conta no X, o presidente declarou: "Soube, com imensa tristeza, da morte de Michel Nisenbaum, brasileiro mantido refém pelo Hamas. Conheci sua irmã e filha, e sei do amor imenso que sua família tinha por ele. Minha solidariedade aos familiares e amigos de Michel".

Lula ainda falou sobre a libertação de reféns, cessar-fogo e paz na região. "O Brasil continuará lutando, e seguiremos engajados nos esforços para que todos os reféns sejam libertados, para que tenhamos um cessar-fogo e a paz para os povos de Israel e da Palestina", concluiu.

Condolências

Nesta sexta-feira (24), as Forças de Defesa do país divulgaram ter recuperado os corpos dos três reféns do grupo extremista Hamas. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, enviou condolências às famílias de Orión Hernández Radoux, Hanan Yablonka e do brasileiro-israelense Michel Nisenbaum.

"Temos o dever nacional e moral de fazer tudo o que pudermos para devolver os nossos reféns – os vivos e os falecidos – e é isso que estamos a fazer. Parabenizo as FDI e as forças de segurança que agiram com grande coragem no coração do território inimigo para devolvê-los às suas famílias e para serem enterrados em Israel", afirmou o político.

Além dele, outra autoridade do país a se lamentar foi o presidente de Israel, Isaac Herzog, que afirmou que seu coração está com as famílias dos reféns. "É nosso dever como país devolver todos eles – os vivos e aqueles que devemos enterrar em Israel. Que as memórias de Hanan, Orión e Michel sejam uma bênção", se expressou.

Já a embaixada de Israel no Brasil divulgou nota de pesar. Leia:

"Michel, pai de dois filhos e avô de seis netos, foi assassinado durante o ataque terrorista de 7 de outubro, quando os terroristas do Hamas sequestraram o seu corpo e levaram para a Faixa de Gaza. Hoje, seu corpo foi encontrado pelas forças de segurança de Israel num túnel na Faixa de Gaza e levado de volta para Israel".

O órgão diz que, desde o sequestro, Mary e Chen, respectivamente irmã e filha de Michel, vieram ao Brasil para audiências com o presidente Lula e parlamentares.

"Todos os nossos corações doeram com a terrível notícia de seu assassinato. O povo de Israel, o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Estado de Israel no Brasil partilham a tristeza da família. Continuaremos a trabalhar para devolver todos os reféns dos túneis do Hamas", termina a nota.