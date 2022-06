Brasileiro morre ao cair de andaime de 6 metros no primeiro dia de trabalho

O brasileiro Alexsandro Tonn Loose, de 30 anos, morreu ao cair de um andaime de seis metros de altura durante o seu primeiro dia de trabalho. O acidente aconteceu na última segunda-feira (13/06), por volta das 9h30, quando o rapaz trabalhava em um canteiro de obras na cidade de Verona, na Itália.

Alexsandro era natural de Serra, no Espírito Santo, e tinha cidadania italiana. Ele, a esposa e o filho se mudaram para Verona há três meses, com o objetivo de ter uma qualidade de vida melhor. A família divulgou uma campanha virtual para tentar arrecadar resursos e custear o translado do corpo. Mais informações do acidente ainda não foram divulgadas.

Campanha busca arrecadar fundos para fazer o translado do corpo do brasileiro. (Foto: Facebook)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Luiz Cláudio Fernandes, editor web de OLiberal.com)