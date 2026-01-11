Brasileiro de 30 anos morre em acidente de trânsito na Argentina
Wesley Santiago de Sousa, morador de Araraquara (São Paulo), estava em Posadas, capital da província de Misiones
O brasileiro Wesley Santiago de Sousa, de 30 anos, morreu na Argentina em um acidente de trânsito. O episódio aconteceu por volta das 17h15 desse sábado (10), em Posadas, capital da província de Misiones. Wesley morava em Araraquara, interior de São Paulo.
VEJA MAIS
O acidente foi entre uma motocicleta BMW GS, conduzida pelo brasileiro, e um carro Chevrolet Prisma. Os veículos se chocaram no cruzamento das avenidas Quaranta e Zapiola. Até o momento, as causas do ocorrido seguem em investigação.
Wesley morreu no local. O motorista recebeu socorro e foi levado a um hospital, onde foi atendido. As informações foram divulgadas pela imprensa argentina.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA