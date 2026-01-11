Capa Jornal Amazônia
Brasileiro de 30 anos morre em acidente de trânsito na Argentina

Wesley Santiago de Sousa, morador de Araraquara (São Paulo), estava em Posadas, capital da província de Misiones

Lívia Ximenes
Wesley Santiago de Sousa tinha 30 anos (Reprodução)

O brasileiro Wesley Santiago de Sousa, de 30 anos, morreu na Argentina em um acidente de trânsito. O episódio aconteceu por volta das 17h15 desse sábado (10), em Posadas, capital da província de Misiones. Wesley morava em Araraquara, interior de São Paulo.

O acidente foi entre uma motocicleta BMW GS, conduzida pelo brasileiro, e um carro Chevrolet Prisma. Os veículos se chocaram no cruzamento das avenidas Quaranta e Zapiola. Até o momento, as causas do ocorrido seguem em investigação.

Wesley morreu no local. O motorista recebeu socorro e foi levado a um hospital, onde foi atendido. As informações foram divulgadas pela imprensa argentina.

Palavras-chave

brasileiro morre na argentina

Acidente de trânsito
Mundo
