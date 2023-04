Brasileira é vítima de espancamento e xenofobia nos Estados Unidos

Uma brasileira foi brutalmente agredida e sofreu atos de xenofobia em Framingham, Massachusetts, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu na noite da última quarta-feira (29), mas só veio à tona nesta segunda-feira (3), de acordo com informações do jornal O Globo.

VEJA MAIS

Segundo relatos, a agressora, que carregava um objeto semelhante a um canivete ou punhal, abordou a vítima dentro de um carro gritando: "Volta para o seu país". A norte-americana então parou o carro em frente à brasileira, desceu e começou a agredi-la com socos na cabeça, rosto e estômago, causando-lhe a perda de um dente e um braço deslocado. A vítima ainda teria afirmado que a agressora estava armada e filmando tudo para uma criança ver.

Um grupo de brasileiras que estava em um estabelecimento próximo registrou as cenas da agressão em vídeo, mostrando a brasileira abaixada ao lado de um carro enquanto a agressora a espanca. A vítima pediu ajuda em português e seus filhos estavam presentes no momento do ataque.

Após o incidente, a agressora foi presa e liberada após pagar uma fiança de aproximadamente R$ 12,6 mil. Ela foi acusada de agressão física e agressão com arma perigosa, que seria um molho de chaves. Enquanto isso, a brasileira foi levada para um hospital, onde recebeu tratamento médico.

Em entrevista a uma rádio local, a brasileira afirmou que está "abalada psicologicamente" e sentindo dor na costela ao usar o cinto de segurança. "Ninguém vem para este lugar procurando por isso, e está se tornando cada vez mais recorrente", disse a vítima.

O incidente serve como um alerta para a xenofobia e a violência que os imigrantes podem enfrentar em países estrangeiros. As autoridades devem tomar medidas para garantir a segurança e o bem-estar de todas as pessoas, independentemente de sua origem ou nacionalidade.