Brasileira é morta pelo próprio filho a tiros de espingarda nos EUA

A brasileira Adriana Ohlson, de 49 anos, morreu após ser baleada pelo próprio filho, na cidade de Pensacola, na Flórida, nos Estados Unidos. A vítima foi atingida por um tiro de espingarda disparado pelo suspeito, que já está preso e tem apenas 18 anos de idade.

O crime teria ocorrido no dia 8 de abril na casa da família. O pai de David Allan, Aaron, foi quem ligou para a polícia relatando o tiro. Em depoimento à polícia, ele disse ter chegado na residência e encontrado a ex-mulher em pé, na sala de estar, ainda com vida, e o filho, sentado de pernas cruzadas no chão.

David apontou a arma para o pai e, sem seguida, para a mãe. Quando Aaron tentou se aproximar, o filho atirou contra a vítima e largou a espingarda no chão. Quando a polícia chegou ao local do crime, encontrou Adriana ferida. Ela foi encaminhada para o hospital, mas não resistiu.

O suspeito se declarou inocente da acusação de assassinato contra a mãe. No interrogatório, ele afirmou ao xerife do condado de Escambia que “de todas as pessoas que ele planejava atirar, ele não esperava que sua mãe fosse uma delas”.

Aaron disse que o seu filho tem alguns problemas psicológicos, mas não detalhou quais. A advogada de defesa de David entrou com a declaração de inocência. Ela também pediu para que ele fosse a julgamento com júri.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)