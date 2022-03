Bombardeios se intensificam em cidades da Ucrânia e situação é 'catástrofica', segundo autoridades

Várias cidades ucranianas estão em situação "catastrófica", segundo avaliaram as autoridades locais, após a intensificação dos bombardeios russos em diversas regiões da Ucrânia, registrada neste sábado, 12.



Os relatos das autoridades dão conta de que áreas civis das cidades de Mikolaiv e Mariupol estão em uma situação humanitária desesperadora após quase duas semanas de sítio. Falta água, luz, sinal de telefonia e já há relatos de brigas entre os moradores por comida.



Neste sábado, os ataques russos destruíram o aeroporto de Vasylkiv, distante cerca de 40 km de Kiev, capital da Ucrânia. Na localidade, um depósito de gasolina também pegou fogo, segundo informou o prefeito da cidade.

Sete pessoas, entre elas uma criança, morreram na última sexta-feira, 11, durante um ataque das tropas russas, conforme informaram os serviços de inteligência. Os bombardeios aconteceram no decorrer da evacuada do povoado de Peremoga, também situado perto de Kiev.



Nos subúrbios do noroeste da capital, como Irpin e Busha, os bombardeios também já duram vários dias.

Em contrapartida, as tropas de Moscou seguem avançando pelo eixo nordeste da Ucrânia.