Bombardeio saudita contra separatistas do Iêmen deixa 7 mortos

Aviões de guerra sauditas bombardearam forças separatistas no sul do Iêmen e deixaram sete mortos, segundo um líder separatista. Os bombardeios ocorrem em meio a uma operação liderada pela Arábia Saudita para assumir regiões que estão sob controle do Conselho de Transição do Sul, ou STC, que faz fronteira com o reino.

O STC é apoiado pelos Emirados Árabes Unidos e tenta reviver o antigo Estado independente do Iêmen do Sul. O grupo atacou grandes áreas do país nas últimas semanas, de onde expulsou outras forças governamentais apoiadas pelos sauditas.

O embaixador da Arábia Saudita no Iêmen também acusou o chefe do STC de bloquear uma delegação de mediação saudita de pousar na cidade sulista de Aden. Riad e Abu Dhabi apoiam lados distintos na guerra do Iêmen contra os rebeldes houthis apoiados pelo Irã. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.