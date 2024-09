Bombardeio russo mata três funcionários da Cruz Vermelha no leste da Ucrânia

"Outro crime de guerra russo. Hoje, o ocupante atacou veículos da missão humanitária do Comitê Internacional da Cruz Vermelha na região de Donetsk", disse o presidente Volodymyr Zelenskiy no X.

O vilarejo de Viroliubivka foi alvo de bombardeios, afirmou o governador regional Vadym Filashkin no aplicativo de mensagens Telegram, relatando vítimas.

O gabinete do Procurador Geral disse no Telegram que os funcionários do CICV levaram briquetes de combustível para os moradores para aquecimento antes do inverno. Eles estavam descarregando a ajuda quando o ataque aconteceu, afirmou.

Dois funcionários foram hospitalizados, e um estava em estado grave, acrescentaram os promotores.

A região de Donetsk, que as tropas russas ocupam parcialmente, é regularmente alvo de bombardeios e ataques aéreos russos.

Moscou nega ter como alvo civis ou infraestrutura civil em sua invasão da Ucrânia, embora milhares de pessoas tenham sido mortas em seus ataques.