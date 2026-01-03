Bombardeio dos EUA atinge cais na Venezuela
O ataque norte-americano ocorreu nesse sábado (3)
O ataque dos Estados Unidos (EUA) à Venezuela atingiu um cais no porto de La Guaira. O bombardeio norte-americano ocorreu nesse sábado (3). Em imagens, é possível ver contêineres caídos.
A capital venezuelana, Caracas, também foi atingida. Além disso, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirma que o Chefe de Estado Nicolás Maduro e a esposa, Cilia Flores, foram capturados. Em publicação no X, o senador estadunidense Mike Lee disse que Maduro será julgado por acusações criminais nos Estados Unidos.
