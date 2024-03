Boeing 747 é transformado em hotel na Suécia e oferece suíte na cabine do piloto

Já imaginou dormir num Boeing 747? Essa experiência única é possível no Jumbo Stay, um hotel dentro de um antigo avião aposentado, localizado nas imediações do Aeroporto de Estocolmo-Arlanda, na Suécia. Todo seu interior foi totalmente remodelado com quartos e áreas comuns para acomodar os hóspedes.

O Jumbo Stay oferece 33 quartos, divididos em dormitórios, quartos padrão e suítes, acomodando um total de 76 camas. A suíte mais luxuosa fica na cabine do piloto, preservando os instrumentos de controle e com vista para o aeroporto. O Boeing 747 é um modelo que dominou os céus por décadas e que está cada vez mais raro.

O hotel foi inaugurado em 2009, após a remoção dos 450 assentos originais da aeronave. O proprietário, Oscar Diös, relata que 60% dos hóspedes são estrangeiros, atraídos pela exclusividade da experiência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Low cost: conheça os destinos mais procurados por paraenses que procuram viagens de baixo custo]]

Valor da hospedagem

Os preços das diárias variam de acordo com o tipo de acomodação escolhida. Os dormitórios masculinos e femininos, com quatro camas e banheiro compartilhado, são a opção mais econômica, a partir de 450 coroas suecas (cerca de R$215).

Já opção mais cara é a suíte de cama dupla na parte traseira do avião, com banheiro e chuveiro privativos, tem diárias a partir de 1.895 coroas suecas (cerca de R$900).

boeing 747 hotel

História da aeronave e do projeto

O Boeing 747 que hoje abriga o hotel foi construído em 1976 para a Singapore Airlines. A aeronave também voou pela extinta Pan Am e, por último, pela companhia sueca Transjet, antes de ser desativada em 2002. A ideia do Jumbo Stay surgiu em 2006, quando Oscar Diös ouviu sobre a venda da aeronave no aeroporto de Estocolmo. Com o desejo de expandir seus negócios, ele adquiriu o avião por 2,5 milhões de coroas suecas e iniciou o processo de obtenção de licenças para instalar o hotel.

O Boeing foi rebocado para seu destino em 2008 e fixado em uma fundação de concreto. Desde então, o Jumbo Stay se tornou um marco na região, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam viver a experiência inusitada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)