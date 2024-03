Conheça os destinos nacionais e internacionais mais baratos preferidos dos paraenses

Com o aumento da popularidade dos mochilões de baixo custo, também conhecidos como ‘low cost’, mais paraenses estão interessados em explorar destinos regionais, nacionais e internacionais sem comprometer o orçamento ou da forma mais econômica possível sem perder as maravilhas de uma viagem. Existe um forte movimento de pessoas que compartilham dicas em fóruns e nas redes sociais sobre esses tipos de roteiros e até mesmo agências de viagens especializadas em viagens econômicas.

VEJA MAIS

Esse mercado cresce gradativamente e apresentou um boom no estado nos últimos anos. A parada provocada pelo período de pandemia criou uma demanda represada, que agora começa a demandar as empresas do setor. Com crescimento de 13% em 2023, o Turismo paraense aquece cada vez mais, sendo responsável pela geração de R$ 750 milhões em receita para o estado. Todos querem viajar.

"Descobri a Chapada dos Veadeiros através de um fórum de viagens e consegui uma viagem incrível gastando pouco. Foi uma experiência única e muito acessível!", diz Ana Figueiredo, paraense de 28 anos que sempre organiza uma viagem anual para conhecer um lugar novo.

Pedro Silva, de 35 anos, também é um dos paraenses que sempre ficam de olhos nas oportunidades que surgem na internet, muitas vezes ficando acordado de madrugada para aproveitar as promoções. Foi assim que conheceu alguns países da América do Sul.

"As agências de viagens especializadas em mochilões low cost me ajudaram a encontrar promoções incríveis para destinos internacionais. Ano passado consegui ir para Buenos Aires e esse ano já estou organizando o Peru", diz.

A equipe do Grupo Liberal conversou com o turismólogo Fabio Romero, guia de turismo com mais de 20 anos de experiência e proprietário de uma agência de viagens sediada na capital paraense, especializada no mercado amazônico, nacional e internacional. Romero listou os três destinos mais procurados em viagens nacionais e internacionais, valores estimados de passagens e hospedagem.

"Observamos sim um aumento significativo na procura por viagens de baixo custo, especialmente entre os paraenses. Estamos sempre buscando opções acessíveis e promocionais para atender a essa demanda", diz.

Confira a lista:

Destinos Nacionais:

1. Lençóis Maranhenses, MA:

- Passagem aérea: A partir de R$ 300,00 (ida e volta).

- Moeda local: Real (BRL).

- Hospedagem: Opções de hostel a partir de R$ 50,00 por noite.

2. Chapada dos Veadeiros, GO:

- Passagem aérea: A partir de R$ 400,00 (ida e volta).

- Moeda local: Real (BRL).

- Hospedagem: Campings e pousadas econômicas a partir de R$ 70,00 por noite.

3. Jericoacoara, CE:

- Passagem aérea: A partir de R$ 350,00 (ida e volta).

- Moeda local: Real (BRL).

- Hospedagem: Redes de hostels com diárias a partir de R$ 60,00.

Destinos Internacionais:

1. Buenos Aires, Argentina:

- Passagem aérea: A partir de R$ 800,00 (ida e volta).

- Moeda local: Peso argentino (ARS).

- Hospedagem: Hostels e hotéis econômicos a partir de R$ 80,00 por noite.

2. Lima, Peru:

- Passagem aérea: A partir de R$ 1.000,00 (ida e volta).

- Moeda local: Sol peruano (PEN).

- Hospedagem: Opções de hospedagem econômica a partir de R$ 70,00 por noite.

3. Cartagena, Colômbia:

- Passagem aérea: A partir de R$ 1.200,00 (ida e volta).

- Moeda local: Peso colombiano (COP).

- Hospedagem: Hostels e pousadas a partir de R$ 60,00 por noite.