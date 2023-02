Que tal se hospedar em um avião? Saiba quanto custa o quarto

O desenvolvedor Felix Demin adquiriu um antigo Boeing 737 da frota da extinta Mandala Airlines em 2021 e o transformou em um hotel luxuoso no topo de um penhasco perto da praia de Nyang-Nyang, em Bali.

A aeronave, agora chamada de Private Jet Villa by Hanging Gardens, possui dois quartos com closet, sala de estar, um amplo banheiro construído na cabine de pilotagem e um portal de vidro.

Quarto (Private Jet Villa / Divulgação)

O lounge ao ar livre inclui fogueira, espreguiçadeiras e piscina. O processo para levar o Boeing 737 até o local exigiu dois meses de planejamento, cinco dias de trabalho e a participação de diversos especialistas, pois foi necessário desmontar a aeronave.

Banheiro de luxo em suíte (Private Jet Villa / Divulgação)

O empreendimento, que está a 150 metros acima do nível do mar, oferece uma vista incrível para a praia. A experiência estará disponível para aluguel a partir de abril deste ano, com diárias a partir de US$ 7 mil (cerca de R$ 36 mil na cotação atual). O projeto ainda está em fase de finalização.