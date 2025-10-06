Biólogo é mordido no rosto por tubarão enquanto realizava estudo na Ilha do Coco

Reconhecido mundialmente por seu trabalho e experiência com tubarões, o biólogo marinho Mauricio Hoyos foi mordido por um tubarão-de-Galápagos fêmea no dia 27 de setembro, na Ilha do Coco, que fica localizada na Costa Rica. O acidente ocorreu enquanto o pesquisador realizava um mergulho de pesquisa para obter resultados sobre os padrões de movimento desses animais na água.

Como ocorreu o acidente?

No dia deste episódio marcante na vida de Mauricio Hoyos, o pesquisador estava mergulhando a cerca de 40 metros de profundidade para tentar marcar o tubarão com um dispositivo de rastreamento. Mas assim que o biólogo conseguiu instalar o equipamento no corpo do animal, ele reagiu instintivamente e atacou Mauricio.

Apesar do susto no momento, o pesquisador manteve a calma e retornou à superfície com o apoio da equipe que estava presente no local. “Eu não estava tão assustado. Nunca me senti em perigo”, afirmou Mauricio no hospital, algumas horas depois de levar uma mordida do tubarão fêmea no rosto e no couro cabeludo.

VEJA MAIS

Recuperação de Mauricio

De acordo com a equipe médica do Hospital Clínica Bíblica (San José), o quadro do biólogo é estável, mas antes ele precisou passar por algumas cirurgias, a fim de conter o sangramento, evitar infecções e fazer reconstruções.

“Quero agradecer à vida, à Costa Rica e a todas as mãos solidárias que me apoiaram. Sigo com a esperança intacta”, disse Mauricio Hoyos em entrevista ao Observador.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)