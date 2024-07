Biden retoma eventos de campanha com discurso para eleitorado negro em Nevada

LAS VEGAS (Nandita Bose e Jarrett Renshaw/Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retoma os eventos de sua campanha à reeleição nesta terça-feira no Estado de Nevada, onde discursará na convenção da Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor (NAACP, na sigla em inglês), um importante encontro de eleitores negros, em seu primeiro discurso de campanha após a tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump.

Após o ataque contra o rival republicano no sábado, a campanha de Biden imediatamente retirou seus anúncios de televisão, cancelou os ataques verbais ao ex-presidente e se concentrou em uma mensagem de união.

A estratégia da campanha anteriormente era se concentrar em críticas duras a Trump como uma ameaça à democracia dos EUA e destacar sua incapacidade de admitir sua derrota na eleição de 2020 e suas condenações criminais. Agora, a campanha está tentando calibrar uma mensagem menos combativa, mas que ainda assim faz uma comparação dura com o ex-presidente.

A NAACP, a maior e mais antiga organização de direitos civis dos EUA, representa um eleitorado importante para o Partido Democrata. Embora os negros tenham apoiado Biden em peso em 2020, as pesquisas têm mostrado uma diminuição do apoio a ele entre os eleitores negros nesta eleição.

Derrick Johnson, o presidente da NAACP, disse à Reuters na segunda-feira que espera que Biden apresente um plano para ajudar os negros nortes-americanos que estão enfrentando dificuldades econômicas e que temem que seus direitos estejam sob ameaça.

"As pessoas estão preocupadas com o preço da gasolina, com o preço do pão, mas também estão preocupadas com seu crescente conhecimento sobre o Projeto 2025", disse Johnson, referindo-se a um conjunto de propostas criada por uma instituição conservadora e que se tornou um alvo de críticos de Trump.

No domingo, Biden usou o ambiente formal do Salão Oval da Casa Branca para pedir aos norte-americanos que baixassem a temperatura e se comprometessem novamente a resolver suas diferenças pacificamente. Ele disse que a eleição presidencial de 5 de novembro será um "momento de teste".

Em uma entrevista à NBC News, Biden disse na segunda-feira que foi um erro ele ter usado o termo "alvo" em referência a Trump durante uma recente chamada com doadores.

O presidente adiou uma viagem ao Texas na segunda-feira, onde deveria falar sobre o 60º aniversário da Lei dos Direitos Civis na biblioteca presidencial Lyndon B. Johnson.

As autoridades da Casa Branca esperam que a tentativa de assassinato de Trump possa aliviar a pressão sobre Biden para que ele se afaste como candidato do Partido Democrata em resposta às preocupações sobre sua acuidade mental e resistência para governar por mais um mandato de quatro anos.